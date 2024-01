Calciomercato Juve, Rabiot a cavallo tra rinnovo e Premier

Calciomercato Juve, il nodo rinnovo di Rabiot: i bianconeri non forzano la trattativa, forte del legame del francese, ma la Premier lo tenta

Tra le questione di calciomercato aperte in casa Juve c’è il rinnovo di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, dopo il prolungamento dell’anno scorso, è di nuovo in scadenza di contratto.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri al momento non hanno fretta di accellerare la trattativa: il rapporto tra il calciatore e la società si è rafforzato, si veda anche il ruolo di vice-capitano. Ci sono stati i primi contatti con la madre Veronique per cercare un’intesa e si lavora o sul rinnovo di altri 12 mesi o più, ma a condizioni minori rispetto agli attuali 7.5 milioni. L’insidia principale rimane però la Premier League, sempre attenta sul francese.