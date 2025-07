Calciomercato Juve: Sancho obiettivo concreto, ma c’è un ostacolo! Serve trovare l’intesa sull’ingaggio

La Juventus continua a lavorare con decisione per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il nome in cima alla lista resta quello di Jadon Sancho, esterno offensivo classe 2000 del Manchester United, che rappresenta uno dei principali obiettivi del mercato estivo bianconero.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa tra Juventus e Manchester United è in fase avanzata, ma persistono ancora alcuni ostacoli legati all’aspetto economico. Il nodo principale riguarda l’ingaggio del giocatore: Sancho chiede circa un milione di euro in più rispetto all’attuale proposta della Juventus. Nonostante ciò, il club torinese è intenzionato a trovare un punto d’incontro per chiudere l’operazione il prima possibile.

Parallelamente, il Manchester United è coinvolto in un’altra trattativa con la Juventus per Douglas Luiz, ma le due operazioni viaggiano su binari separati. Anche se un eventuale incastro tecnico-finanziario non è escluso in futuro, al momento ogni trattativa è indipendente. L’obiettivo della Juve è chiaro: rafforzare l’attacco senza squilibrare il bilancio societario.

Conceição: pressing sul Porto, ma serve cedere Nico Gonzalez

Sul fronte giovani, un altro nome caldo è quello di Francisco Conceição, talento portoghese classe 2002 in forza al Porto. Il club lusitano ha fissato un prezzo elevato per il suo cartellino e la Juventus, come riporta ancora Tuttosport, sta cercando una formula dilazionata per contenere l’impatto economico del trasferimento.

Il direttore generale bianconero Damien Comolli è al lavoro per trovare un accordo con il Porto, con l’obiettivo di garantire a Tudor un reparto offensivo completo e ricco di soluzioni. Tuttavia, per vedere sia Sancho che Conceição in maglia bianconera, sarà necessario sbloccare prima la cessione di Nico Gonzalez, il cui futuro resta incerto.