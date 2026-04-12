Calciomercato Juve, stop nella corsa a Senesi: richiesta economica giudicata eccessiva, il colpo a zero si complica

Calciomercato Juve: i bianconeri rallentano su Senesi: l’ingaggio chiesto dal difensore è fuori portata. Ecco cosa filtra

Il futuro di Marcos Senesi sembra ormai destinato a prendere una direzione lontana dall’Italia. Come riportato da Tuttosport, l’ultimo blitz degli agenti del difensore non ha prodotto l’effetto sperato: l’obiettivo era alimentare un’asta dopo i primi sondaggi della Juventus, ma la trattativa ha subito una frenata improvvisa. Senesi è pronto a lasciare il Bournemouth, ma lo scenario si è complicato rapidamente.

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A prendere il sopravvento sono infatti i club esteri, con diverse big della Premier League — Chelsea, Manchester United e Tottenham — che hanno manifestato un interesse concreto.

Per la Juventus, quello che sembrava un colpo a parametro zero particolarmente appetibile rischia di sfumare: la concorrenza inglese, forte di risorse economiche nettamente superiori, ha cambiato le dinamiche dell’operazione. Il nodo principale resta l’ingaggio: Senesi chiede un quadriennale da 5 milioni a stagione.