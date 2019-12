Calciomercato Juve, si lavora ad uno scambio col Psg per gennaio: due centrocampisti potrebbero invertire la maglia

Juve e Psg a colloquio. E questa, visti gli ultimi tempi ed i tanti nomi di mercato condivisi, non è certo una novità. Ma, secondo Tuttosport, in questi giorni tra i due club starebbe prendendo piede l’idea di uno scambio di centrocampisti per gennaio. Uno scambio che, a ben vedere, potrebbe fare tutti felici.

I profili in ballo, infatti, sono quelli di Emre Can e di Leandro Paredes. Il tedesco, escluso dalla lista Champions e ultima scelta nelle gerarchie in mediana di Sarri, appare ai margini in bianconero. L’ex Roma, invece, in Francia non si è mai ambientato e resta un elemento molto stimato da Paratici fin dai tempi della sua militanza in Italia. I presupposti, insomma, sembrano esserci tutti: i due sono anche coetanei…