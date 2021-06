Calciomercato Juve: sogno Gabriel Jesus per l’attacco. I dettagli

Gabriel Jesus Juve: l’attaccante brasiliano è il sogno in attacco dei bianconeri. Ma un “aiuto” può arrivare da Fabio Paratici

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in caso di addio di Cristiano Ronaldo, la Juve punterà su un big in attacco. In tal senso, i due candidati principali sono Gabriel Jesus del Manchester City e Dusan Vlahovic della Fiorentina.

L’attaccante brasiliano è tornato nella lista della dirigenza bianconera, dopo che già in passato c’erano stati dei tentativi senza reale possibilità di riuscita. Un aiuto potrebbe arrivare da Fabio Paratici: se lascerà partire Harry Kane dal Tottenham, destinazione City per un’operazione da 160 milioni di euro, ecco che Gabriel Jesus potrebbe partire.