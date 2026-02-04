Calciomercato Juve, suggestione Osimhen: il piano per l’estate 2026. Spalletti pronto a riabbracciarlo? Occhio al nodo ingaggio

Se nell’immediato il recupero di Dusan Vlahovic rappresenta la medicina necessaria per curare le ambizioni attuali di Luciano Spalletti, la dirigenza della Juventus non smette di pianificare le mosse a lungo raggio. Mentre il centravanti serbo torna a disposizione per guidare l’attacco, alla Continassa si guarda già alla prossima sessione estiva di calciomercato, quella del 2026, con un sogno proibito che sta prendendo forma: riportare in Italia Victor Osimhen. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la suggestione di vedere l’ex bomber del Napoli vestire la maglia bianconera non è pura fantascienza, ma un’ipotesi complessa che richiede l’allineamento di condizioni molto specifiche.

Il muro dell’ingaggio e la “regola dei 6 milioni”

La pista che porta al centravanti nigeriano, attualmente in forza al Galatasaray, si scontra però con una realtà economica granitica. Osimhen percepisce in Turchia un ingaggio monstre da 16 milioni di euro netti a stagione, una cifra che nessun club europeo, inclusa la Vecchia Signora, può permettersi oggi. Per rendere fattibile l’operazione, il classe 1998 dovrebbe accettare un sacrificio economico enorme, dimezzandosi o quasi lo stipendio. La nuova politica societaria del club piemontese è infatti ferrea: il tetto massimo salariale è fissato intorno ai 6 milioni di euro, parametro già applicato per i rinnovi e gli acquisti di talenti come Jonathan David e Kenan Yildiz. Senza un passo indietro del giocatore, la trattativa non può nemmeno iniziare.

Il fattore Spalletti e l’incubo Champions

L’altra chiave di volta risiede nella panchina. L’eventuale arrivo di Osimhen è strettamente legato alla permanenza e al rinnovo di Luciano Spalletti. Solo un tecnico con pieni poteri decisionali e una forte capacità persuasiva potrebbe convincere l’attaccante a sposare la causa zebrata puntando sulla gloria sportiva piuttosto che sul portafoglio. Nel frattempo, però, Osimhen resta uno spauracchio: con i playoff di Champions League all’orizzonte, il rischio che il nigeriano incroci la Juve da avversario è concreto. Un’eliminazione per mano sua costerebbe ai Torinesi oltre 11 milioni di euro e un grave danno d’immagine. Tuttavia, a 28 anni, la voglia di competere ad alti livelli in Serie A potrebbe spingere il giocatore a trasformare questo scenario di mercato in una realtà dirompente.

