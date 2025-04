Calciomercato Juve, Tonali resta il primo nome sulla lista di Giuntoli. Cifre e dettagli dell’affare

Come riferito da Tuttosport, il primo nome nella lista di Cristiano Giuntoli per il centrocampo rimane Sandro Tonali. L’ex Milan gradirebbe un ritorno in Serie A, con il Newcastle che chiede tra i 65 e i 70 milioni di euro per lasciarlo partire.

Cifra non del tutto proibitiva, a patto che la Juve centri il quarto posto e che andrebbe poi unito al cachet previsto per la partecipazione al Mondiale per Club e ai ricavi derivanti dalle cessioni più o meno preventivate come quelle di Savona, Mbangula, Cambiaso, Douglas Luiz e Vlahovic.