Calciomercato Juve, Tonali grande obiettivo bianconero per gennaio? Le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Juve: Tonali resta un obiettivo, ma il ritorno può attendere

Il calciomercato Juve ha vissuto un’estate intensa, con tanti nomi sul tavolo e altrettanti sogni solo sfiorati. Uno di questi è stato senza dubbio quello legato a Sandro Tonali, centrocampista italiano ex Milan, attualmente in forza al Newcastle. Il club bianconero ha sondato il terreno per un suo possibile ritorno in Serie A, ma la trattativa si è rivelata troppo complessa per essere concretizzata in questa sessione.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il contratto che lega Tonali al Newcastle è valido fino a giugno 2028, con un ingaggio netto di circa 7 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungono altri 2 milioni in bonus legati a prestazioni e obiettivi. Cifre che rappresentano un ostacolo significativo, anche per una società solida come la Juventus, attualmente impegnata nel rafforzare la rosa in modo sostenibile sia sul piano tecnico che economico.

Nonostante ciò, il calciomercato Juve non ha definitivamente abbandonato la pista Tonali. Il club continua a monitorare con attenzione la crescita del centrocampista italiano in Premier League, osservando non solo le sue prestazioni individuali ma anche il contesto in cui si sta sviluppando. L’ipotesi di un ritorno in Italia resta viva, soprattutto in prospettiva futura.

Gli esperti di mercato indicano la stagione 2026/2027 come la più plausibile per un eventuale assalto da parte della Juventus, quando le condizioni contrattuali e le dinamiche di mercato potrebbero rendere l’operazione più accessibile. Nel frattempo, la dirigenza bianconera, con l’occhio attento del direttore generale Cristiano Giuntoli, prosegue il lavoro silenzioso ma costante in vista delle prossime mosse strategiche.

Tonali, cresciuto nel vivaio del Brescia e consacratosi con la maglia del Milan, resta uno dei centrocampisti italiani più completi e apprezzati della sua generazione. Il suo eventuale ritorno in Serie A rappresenterebbe un colpo di grande valore per la Juventus, in ottica di rafforzamento del reparto mediano.

Il sogno è stato rimandato, ma nel calciomercato Juve i grandi obiettivi non vengono mai dimenticati. Tonali resta nel mirino, pronto a tornare protagonista in Italia, magari proprio con la maglia bianconera.