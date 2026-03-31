Calciomercato Juve, mesi decisivi in arrivo: tre pedine chiave pronte a infiammare l’estate bianconera

Calciomercato Juve, i prossimi mesi saranno decisivi: tre pedine fondamentali pronte ad animare la sessione estiva

Il progetto della Juventus passa inevitabilmente per lo sviluppo e la blindatura dei suoi talenti più cristallini. Tuttavia, le sirene della Premier League suonano a tutto volume dalle parti della Continassa, minacciando di smantellare parte dell’impalcatura tattica a disposizione di Luciano Spalletti. Nel mirino dei ricchissimi club d’oltremanica ci sono tre pedine fondamentali della rosa bianconera, destinate ad animare i prossimi mesi di mercato. Ecco il focus de La Gazzetta dello Sport.

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Conceição per il post-Salah

Il nome più caldo è senza dubbio quello di Francisco Conceição. Nonostante una stagione statisticamente avara (appena 4 gol e 3 assist), l’esterno portoghese è finito in cima alla lista dei desideri del Liverpool per raccogliere la pesante eredità di Momo Salah. Direttamente dal ritiro della sua Nazionale, il giocatore ha provato a gettare acqua sul fuoco: «So che si parla di un top club, ma io gioco già in una grandissima squadra dove sono felice. Ora penso al Portogallo, poi darò tutto per il finale di campionato». La Juventus, che la scorsa estate ha investito 32 milioni (garantendogli un ingaggio da 3,8 milioni fino al 2030), non ha intenzione di fare sconti: per sedersi al tavolo con i Reds servirà un’offerta che superi di almeno 20-25 milioni l’attuale peso a bilancio del ragazzo (25,6 milioni).



Kalulu: l’Highlander che fa muro

Discorso diametralmente opposto per Pierre Kalulu. Il difensore francese è stato l’assoluto Highlander dell’annata juventina, collezionando l’incredibile cifra di 41 presenze da titolare su 42 partite disputate. Legato al club fino al 2029 con uno stipendio di 2,4 milioni, il suo residuo a bilancio è di soli 11 milioni. Numeri che, in caso di partenza, garantirebbero una plusvalenza mostruosa. Tuttavia, la dirigenza bianconera fa muro: nonostante i continui e fitti sondaggi dall’Inghilterra, Kalulu non si muove, a meno che non si materializzino offerte fuori mercato.



Il bivio di Thuram

La situazione più enigmatica riguarda invece Khephren Thuram. Sbarcato a Torino nel 2024 per 20 milioni, il centrocampista è stato uno dei fedelissimi di Spalletti, pur senza mai convincere in maniera assoluta. Il paradosso è contrattuale: è il titolare con lo stipendio più basso della rosa (poco più di 2 milioni fino al 2029). La Juventus si trova a un bivio netto tra il rinnovo e la cessione. Con un valore a bilancio di 12 milioni e un prezzo del cartellino fissato intorno ai 40, i recenti ammiccamenti di Manchester United e dello stesso Liverpool rappresentano una formidabile tentazione finanziaria. I prossimi 720 minuti di campionato emetteranno la sentenza definitiva sul suo futuro.