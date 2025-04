Calciomercato Juve: dall’Inghilterra tornano ad accostare Udogie ai bianconeri. Un’altra big fa concorrenza, ecco i dettagli

Calciomercato Juve: dall’Inghilterra tornano ad accostare Udogie ai bianconeri. Qual è l’ostacolo nella corsa al terzino, tutti i dettagli

È stata GiveMeSport a lanciare l’indiscrezione che intreccia le strade del Manchester City e del calciomercato della Juve. Il nome in questione è quello di Destiny Udogie, terzino italiano attualmente in forza al Tottenham ed ex Udinese.

Con i bianconeri che sarebbero tornati in corsa, si legge, per riportarlo in Serie A, occhio alla concorrenza dei Citizens, forti sulle sue tracce nel caso in cui dovessero abbandonare la pista Andrea Cambiaso. L’asse Torino-Manchester è pronto ad infuocarsi in vista dell’estate.