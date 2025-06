Calciomercato Juve, sorpresa Vlahovic: si va verso la permanenza ad una condizione, Tudor spinge!

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juve nel reparto d’attacco, con la possibile permanenza di Dusan Vlahovic

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juve resta avvolto nell’incertezza, ma non è ancora compromesso. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione, sebbene complessa, lascia aperti spiragli per un possibile accordo. Un passaggio cruciale potrebbe essere rappresentato dal Mondiale per Club negli Stati Uniti, occasione utile per rinsaldare il rapporto tra l’attaccante serbo e la società. Il legame con il tecnico Igor Tudor è solido: il croato ha puntato subito su Vlahovic, considerandolo centrale nel progetto tecnico e vedendo in lui una risorsa da valorizzare. L’infortunio muscolare che ha frenato il numero 9 non ha scalfito la fiducia del tecnico, recentemente rinnovato fino al 2027.

Tuttavia, sul fronte dirigenziale, l’arrivo del nuovo DG Damien Comolli ha cambiato le dinamiche: l’apprezzamento per il giocatore c’è, ma lo stipendio elevato resta un ostacolo. Un rinnovo con ingaggio ridotto potrebbe essere l’unica soluzione per evitare una separazione. L’interesse del Fenerbahce non scalda Vlahovic, e la mancanza di alternative convincenti sul mercato rende difficile una cessione. La trattativa è ferma, ma la porta, per ora, resta socchiusa.