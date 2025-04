Calciomercato Juve, rivoluzione in attacco: via Vlahovic, Kolo Muani e Milik. Ecco chi sono i quattro obiettivi

Calciomercato Juve, al via la rivoluzione in attacco: Vlahovic, Kolo Muani e Milik ai saluti, la dirigenza bianconera ha puntato gli occhi su 4 obiettivi

Molto importanti gli aggiornamenti che riguardano il calciomercato della Juve che, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in estate metterà in atto una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il reparto offensivo.

Vlahovic, Kolo Muani e Milik sono dati tutti in uscita, così i bianconeri dovranno necessariamente mettere a segno un paio di colpi di spessore lì davanti.

Sulla lista quattro nomi per rivoluzionare il reparto: Osimhen del Napoli, Lookman dell’Atalanta, Lucca dell’Udinese e Retegui dell’Atalanta.