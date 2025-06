Calciomercato Juve, Vlahovic resta una situazione delicata: nessuna offerta e rinnovo bloccato. Da evitare uno scenario

Il futuro di Dusan Vlahovic rappresenta uno degli ostacoli principali nel calciomercato della Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti serbo, che nelle ultime stagioni è progressivamente diventato una riserva di lusso, non ha ricevuto offerte concrete per una cessione e al momento rifiuta di rinnovare il contratto a cifre inferiori rispetto all’attuale ingaggio.

Vlahovic percepisce oggi 12 milioni di euro a stagione e avrebbe rifiutato una proposta di rinnovo al ribasso a 8 milioni. La sua intenzione, come riportato, sarebbe quella di arrivare alla scadenza del contratto nel 2026, per poi liberarsi a parametro zero e avere maggiore potere contrattuale nella scelta del prossimo club. Questa situazione però mette in seria difficoltà la Juventus sul mercato.

Infatti, senza la cessione dell’attaccante serbo, la Juve non ha margini economici sufficienti per acquistare un nuovo numero 9. La posizione di Vlahovic condiziona direttamente le strategie di mercato bianconere, limitando la possibilità di rinforzare il reparto offensivo.

Vlahovic dice no al Galatasaray, il Milan resta sullo sfondo

Tra i pochi club ad aver mostrato interesse, il Galatasaray si è visto rifiutare l’offerta da parte del giocatore. Sullo sfondo resta sempre il Milan, che osserva con attenzione l’evolversi della situazione. I rossoneri, alla ricerca di un centravanti, potrebbero tornare alla carica se le condizioni economiche diventassero più favorevoli.

Conclusione

Il caso Vlahovic rischia di diventare un freno importante per il progetto tecnico della nuova Juventus. Senza la possibilità di cederlo o di rinegoziare l’ingaggio, i margini di manovra del club sul fronte attaccanti restano limitati. Un nodo che la dirigenza bianconera dovrà risolvere in fretta per non compromettere l’intera sessione di calciomercato estivo 2025.