Calciomercato Juve, Yildiz ricercato da una big! Clamoroso retroscena che ha fatto preoccupare i tifosi - Calcio News 24

Calciomercato Juve: Yildiz è incedibile, no secco al Chelsea e rinnovo fino al 2030

Il Calciomercato Juve entra nel vivo con una presa di posizione forte e chiara da parte della dirigenza bianconera: Kenan Yildiz non si tocca. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha rifiutato un’offerta milionaria proveniente dalla Premier League. Il Chelsea era pronto a sborsare una cifra compresa tra i 65 e i 68 milioni di euro per il talento turco, ma la risposta della Vecchia Signora è stata netta: “no, grazie”.

Il club ha deciso di blindare il classe 2005 con un rinnovo di contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 30 giugno 2030. Un segnale forte, che conferma come il Calciomercato Juve non sia solo fatto di acquisti e cessioni, ma anche di strategie per trattenere i propri gioielli.

Nuovo contratto e stipendio da top player

Il rinnovo di Kenan Yildiz rappresenta una mossa strategica fondamentale nel progetto tecnico guidato da Igor Tudor. La Juventus ha deciso di adeguare l’ingaggio del giovane talento, che passerà a guadagnare circa 4 milioni di euro netti a stagione, bonus esclusi. Un contratto da big, pensato per valorizzare un calciatore considerato centrale nel nuovo corso bianconero.

Nel contesto del Calciomercato Juve, questa operazione ha il sapore di una vera e propria vittoria interna. Trattenere un talento così ambito da mezza Europa, in particolare dalla ricchissima Premier League, dimostra la volontà della società di puntare su una linea giovane ma ambiziosa.

Yildiz, il volto della nuova Juventus

Kenan Yildiz diventa così il simbolo della Juventus che verrà. Dopo una stagione esaltante, culminata con prestazioni eccellenti anche al Mondiale per Club, il fantasista turco si prepara a essere il leader tecnico della squadra. Tudor lo considera il perno dell’attacco e il punto di riferimento per i compagni.

Il messaggio che arriva dal Calciomercato Juve è inequivocabile: Yildiz è incedibile. La Juventus ha scelto di costruire il proprio futuro intorno a lui, respingendo ogni assalto esterno e lanciando un chiaro segnale al mercato internazionale.