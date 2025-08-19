Calciomercato Juve, Zhegrova sempre nel mirino della squadra bianconera. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Juve: occhi puntati su Zhegrova, ma serve sbloccare le cessioni

Il calciomercato Juve prosegue senza sosta e resta attivo sul fronte offensivo, con particolare attenzione rivolta a Edon Zhegrova, esterno d’attacco kosovaro classe 1999, attualmente in forza al Lille. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, la dirigenza bianconera ha avviato contatti frequenti con l’entourage del giocatore e con il club francese, monitorando con attenzione le condizioni per un eventuale affondo nelle prossime settimane.

Zhegrova è un profilo che piace molto al nuovo tecnico Igor Tudor, alla ricerca di maggiore imprevedibilità e qualità sulle fasce. Tuttavia, l’operazione è tutt’altro che semplice: la Juventus non intende muoversi senza aver prima sbloccato alcune cessioni strategiche, fondamentali per generare la liquidità necessaria a formalizzare un’offerta concreta.

In particolare, due movimenti potrebbero cambiare le carte in tavola: il trasferimento imminente di Douglas Luiz al Nottingham Forest, ormai in dirittura d’arrivo, e l’eventuale partenza di Nico Gonzalez, sempre più nel mirino dell’Atletico Madrid. Se entrambi gli affari dovessero andare in porto, la Juventus sarebbe in grado di investire sul mercato in maniera più decisa.

Ma il calciomercato Juve non è l’unico interessato al talento del Lille. In parallelo, infatti, l’Olympique Marsiglia ha già mosso passi concreti per arrivare a Zhegrova, ritenuto un obiettivo prioritario per rinforzare le corsie esterne. L’OM ha intensificato i dialoghi con il club francese e rappresenta, ad oggi, il principale concorrente della Juve per l’acquisto dell’esterno kosovaro.

Il direttore sportivo bianconero Giovanni Manna, in coordinamento con l’area tecnica, sta cercando di trovare un equilibrio delicato tra la necessità di fare cassa e la volontà di non perdere terreno nella trattativa con il Lille. L’eventuale accelerata dell’OM, infatti, potrebbe complicare ulteriormente lo scenario.

Al momento, il futuro di Zhegrova resta incerto, in bilico tra Torino e Marsiglia. La Juventus, dal canto suo, continua a lavorare con discrezione, sapendo che il buon esito di alcune operazioni in uscita potrebbe rappresentare la svolta decisiva per sbloccare un colpo che andrebbe ad arricchire la rosa a disposizione di Tudor.

Il calciomercato Juve entra nel vivo, e i prossimi giorni saranno cruciali per capire se Zhegrova potrà vestire il bianconero.