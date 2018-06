Il Manchester United sembra aver cambiato idea su Alex Sandro: seguito con grande interesse negli ultimi tempi da Josè Mourinho, il brasiliano potrebbe restare alla Juventus

Stagione tra alti e bassi per Alex Sandro con la maglia della Juventus, con le voci di mercato che hanno influito sul rendimento del laterale brasiliano. Sbarcato a Torino nel 2015, operazione da 26 milioni di euro con il Porto, il classe 1991 non ha convinto a pieno il tecnico Massimiliano Allegri, che gli ha spesso preferito Kwadwo Asamoah, con il Manchester United vigile sulle sue tracce: dopo l’assalto della scorsa estate, Red Devils attenti all’evolversi della situazione anche nell’ultimo periodo…

Ma la stampa inglese frena bruscamente, riportando di un cambio di progetto per i Red Devils: l’edizione odierna del Manchester Evening Standard infatti sottolinea che Josè Mourinho non sembra più intenzionato a lanciare l’assalto per Alex Sandro. Lo Special One, suo grande estimatore, è sempre più convinto a dare una nuova chance a Luke Shaw, esterno ex Southampton reduce da una serie di infortuni e mai definitivamente esploso a Old Trafford. Un cambio di piani per il club di Premier League, con il terzino mancino che ora potrebbe restare alla Juve: attese conferme nei prossimi giorni…