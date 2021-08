Calciomercato Juventus, si studia l’alternativa a Locatelli: i nomi

Centrocampo Juve: tutte le alternative a Locatelli. C’è un nome importante per rinforzare il reparto di Allegri

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve valuta già le alternative a Manuel Locatelli, nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l’arrivo del classe ’98. Ad Allegri e alla dirigenza intriga il nome di Aurelien Tchouameni, 21enne rivelazione del Monaco per il quale c’è stato qualche contatto con l’entourage.

Bruno Guimaraes è incedibile dal Lione, mentre Renato Sanches è un nome importante che piace alla Juventus. Lui aspetta il Barcellona, anche se il suo agente Jorge Mendes è a caccia di una nuova destinazione. L’alternativa last minute è Timoué Bakayoko, sul quale è sempre in corsa il Milan.

TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU JUVENTUSNEWS24.COM