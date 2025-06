Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid fa sul serio per Cambiaso. È lui l’alternativa a Theo Hernandez per Simeone

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo e uno dei nomi più chiacchierati in uscita è quello di Andrea Cambiaso. L’esterno bianconero in costante crescita, ha attirato l’attenzione di numerosi club europei e dopo i sondaggi di Milan e Manchester City ora anche l’Atletico Madrid sembra pronto a inserirsi nella corsa al giocatore.

I Colchoneros sono alla ricerca di un nuovo esterno sinistro e, dopo la fumata nera per Theo Hernandez del Milan, l’obiettivo si è spostato su Cambiaso. Il profilo del classe 2000 piace molto a Diego Simeone per la sua duttilità tattica, la capacità di coprire l’intera fascia e la crescente esperienza in un club di alto livello come la Juventus.

Secondo quanto riportato da fonti vicine al club, l’Atletico potrebbe presto tentare l’assalto, ma la posizione della Juventus resta chiara: Cambiaso è considerato un elemento chiave per il futuro, tanto che è già stato avviato il dialogo per un rinnovo di contratto. Il giocatore stesso, inoltre, ha fatto sapere che la sua priorità è restare alla Juve, bloccando momentaneamente qualsiasi trattativa.

Juve pronta a blindare Cambiaso

L’intenzione della società bianconera è chiara: rinnovare e blindare Cambiaso, che ha dimostrato qualità tecniche, personalità e margini di crescita importanti. Per la Juventus il terzino resta incedibile, almeno di offerte importanti che potrebbero farla titubare.

Tuttavia, nel calciomercato estivo tutto può cambiare rapidamente. Se l’Atletico Madrid dovesse presentare un’offerta significativa, la Juventus potrebbe valutare la situazione, anche alla luce di eventuali esigenze di bilancio.