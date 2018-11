Balerdi, sfida Juventus-Barcellona per il talento del Boca Juniors

Calciomercato Juventus, fari puntati sul gioiello argentino Balerdi per il futuro: da battere la concorrenza del Barcellona, le ultime

Tra i talenti più interessanti del panorama argentino, Leonardo Balerdi ha conquistato le big d’Europa. La Juventus monitora da diverso tempo il percorso del centrale difensivo del Boca Juniors, in rampa di lancio da diversi mesi, ma non è l’unica società sulle tracce del gioiellino xeneize: secondo La Gazzetta dello Sport, c’è da battere la concorrenza del Barcellona.

I bianconeri non hanno ancora mosso passi ufficiali per il difensore sudamericano, ma ha già avviato i contatti con la Sampdoria per imbastire l’operazione: i blucerchiati sono pronti ad accogliere in prestito il calciatore, destinato poi a proseguire l’avventura a Torino. Tempistiche tutt’altro che brevi, un affare complicato data la concorrenza ma Paratici osserva…