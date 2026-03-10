Calciomercato Juventus: Bernardo Silva e Goretzka dentro l’uovo di Pasqua? Comolli e Ottolini fiutano il doppio colpo a zero. Lo scenario

Calciomercato Juventus: Bernardo Silva e Goretzka due possibili colpi a parametro zero per i bianconeri in vista dell’estate. Ultimissime

Il mercato estivo è ancora lontano, ma la Juventus si sta già muovendo sottotraccia con grande attenzione verso il mercato degli svincolati. L’esigenza del club è chiara: rispettare il delicato equilibrio finanziario e, contemporaneamente, inserire grande esperienza internazionale all’interno di una rosa dall’età media molto bassa.

Una strategia che ricalca i successi recenti dell’Inter con Henrikh Mkhitaryan e del Milan con Luka Modric. Oltre a monitorare i profili di Marcos Senesi e Zeki Celik, i dirigenti bianconeri puntano a due stelle di assoluto valore globale.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il sogno Bernardo Silva e l’ombra del Galatasaray

Come riferisce Gazzetta.it, il sogno principale è rappresentato da Bernardo Silva. La decisione di lasciare il Manchester City guidato da Pep Guardiola è ormai presa. Il portoghese, nato come ala e trasformatosi in un perfetto “tuttocampista”, percepisce tra i 7 e gli 8 milioni netti.

I contatti con la dirigenza juventina ci sono stati, ma la concorrenza è feroce. Sulle sue tracce figurano il Benfica, l’Inter Miami e il Galatasaray, club turco che grazie a una tassazione favorevole è riuscito recentemente ad attrarre campioni del calibro di Victor Osimhen e Leroy Sané.

L’alternativa Goretzka e le parole sul futuro

La lotta si preannuncia serrata anche per l’alternativa principale: Leon Goretzka. Il giocatore ha già annunciato che non rinnoverà con il Bayern Monaco, dichiarando apertamente:

“Sarei tentato di fare un’esperienza all’estero: forse è la mia ultima occasione”

Su questo “tuttocampista” si sono accesi i radar di mezza Europa. In Italia si sono informate Milan, Napoli e Juventus. L’ingaggio da 6-7 milioni netti sarebbe sostenibile, ma in Germania filtra che il grande desiderio del giocatore sia quello di approdare in Premier League, sponda Arsenal.

Il nodo Champions League

Per battere la concorrenza, la Juventus ha bisogno di una sola grande certezza: la qualificazione alla prossima Champions League. Oltre a garantire oltre 60 milioni di premi UEFA, è un palcoscenico a cui giocatori con questo pedigree non rinuncerebbero mai. Riconquistare in fretta il quarto posto, magari sfruttando il prossimo scontro diretto tra il Como e la Roma, è la condizione essenziale per poter sperare di regalare ai tifosi un colpo di mercato a parametro zero.