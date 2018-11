L’ex ct Blind ha lanciato in Nazionale il giovane De Ligt, che piace a Juventus e Barcellona: l’ex tecnico spera che possa rimanere all’Ajax ancora un anno

La Juventus, da sempre attenta ai giovani profili, ha ormai chiaro l’obiettivo da raggiungere per rinforzare la difesa: occhi puntati sul talento dell’Ajax, Matthijs De Ligt. A lanciarlo nella Nazionale olandese, più di un anno fa, è stato Danny Blind che ha parlato del giocatore a Tuttosport: «Non fu una decisione complicata quella di schierarlo in campo, anche perché diversi difensori infortunati. Tra l’altro, anche se aveva solo 17 anni, si vedeva fosse un talento, quindi non mi sorprende la sua crescita. Il fatto che ora, a 19, sia anche capitano dell’Ajax dimostra la sua personalità». Blind, però, si sente di consigliare a restare ancora un anno in Olanda: «È forte, perché è un centrale completo, ma è ancora giovane: vorrei andasse via da Amsterdam solo quando si sentirà veramente pronto per l’estero». Juventus e Barcellona sono avvisate.