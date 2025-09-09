Calciomercato Juventus, è sfumata la cessione di Rouhi. Tutti i dettagli sulla mancato affare. Il terzino svedese per ora rimane in bianconero

Il mercato Juventus continua a riservare colpi di scena, e uno dei protagonisti involontari di queste giornate è Jonas Rouhi. Il terzino svedese, classe 2004, sembrava ormai vicino a lasciare Torino per approdare al Westerlo con un prestito con opzione di acquisto che la Vecchia Signora avrebbe trasformato volentieri in obbligo, allegando anche una percentuale sulla futura rivendita. La trattativa, però, è naufragata all’ultimo minuto: non sono arrivati gli ultimi ok necessari né dalla Juventus né dal club belga, e così l’affare non si è concretizzato.

Rouhi, da parte sua, aveva compreso di essere ai margini della squadra allenata da Igor Tudor e spingeva per il trasferimento. La sua stagione fino a questo momento con il tecnico croato non ha portato novità: il difensore aveva totalizzato solamente 6 presenze, tutte durante la gestione di Thiago Motta, mentre con Tudor non ha mai trovato spazio, nemmeno nelle partite del Mondiale per Club considerate teoricamente più semplici. La separazione sembrava inevitabile, soprattutto dopo settimane di trattative e l’accordo di massima con il club belga, ma alla fine è saltata proprio quando restava solo da apporre le firme sui contratti.

Ora il futuro di Rouhi resta in bilico. Il mercato turco sembra la prossima pista concreta: alcune squadre hanno manifestato interesse per il giovane difensore, alla ricerca di un club dove possa ottenere più spazio e continuare la sua crescita. Nel frattempo, il ragazzo resta a Torino, impegnato negli allenamenti con la squadra, in attesa di segnali concreti che possano indirizzare il suo futuro.

Questo scenario rappresenta una nuova sfida per Rouhi: dimostrare sul campo e negli allenamenti di poter meritare maggiore considerazione e trovare una sistemazione adeguata per valorizzare il suo talento. La Juventus continua a monitorare attentamente la situazione, valutando le offerte che arriveranno nei prossimi giorni, senza fretta ma con l’obiettivo di trovare la soluzione migliore per il giocatore e per il club.