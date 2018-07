Vieri su CR7-Juventus: «Sarebbe fantastico»

Cristiano Ronaldo alla Juventus, il sogno di mercato bianconero fa impazzire anche Christian Vieri: Bobo ha definito «fantastico» un eventuale arrivo a Torino del portoghese

Vi stiamo aggiornando di ora in ora sul futuro di Cristiano Ronaldo, con il fuoriclasse portoghese sempre più lontano dal Real Madrid e sempre più vicino alla Juventus. Sul possibile approdo in bianconero di Cr7 è intervenuto Christian Vieri nel corso della presentazione del suo Bobo Summer Camp: «Per il calcio italiano sarebbe come vincere la lotteria. Ronaldo vitalizzerebbe una Serie A di cui si parla poco all’estero perché non ci sono i fenomeni di una volta».

«Anche io sarei più galvanizzato a guardare il campionato: ogni domenica tutto il mondo si domanderebbe cosa ha fatto la Juventus e quanti gol ha segnato Cristiano Ronaldo». Poi Bobone ha fatto il punto della situazione sul Mondiale: «E’ una follia che non ci sia l’Italia: quando si parla del Mondiale si pensa a Brasile, Germania e Italia, noi ci dobbiamo essere. Mancini deve lavorare tanto, deve fare qualificare gli azzurri all’Europeo e riportarli in alto, dove è ora non va bene».