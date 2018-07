In barba alle vacanze, mister Max Allegri è tornato a Torino per un importante summit

Nell’estate in cui si giocano i Mondiali, il calciomercato, inevitabilmente, subisce dei rallentamenti iniziali. Ora che siamo alla fase finale del torneo in Russia, però, l’eliminazione di big come Portogallo Germania e Spagna sembra aver dato un’accelerata decisamente importante alle trattative. Basti pensare quanto sta accadendo alla Juventus, con la pazza idea di portare Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. Una suggestione nata recentemente e che potrebbe davvero stravolgere la programmazione del club piemontese. Con i piani di Allegri in testa.

Il tecnico livornese, come si legge su Repubblica, si trovava a Trieste, in compagnia della fidanzata Ambra Angiolini, lì per girare un film, quando è tornato prontamente a Torino. Il motivo? Un summit con il presidente Andrea Agnelli. Logico pensare, quindi, che l’argomento principe del loro incontro, che si sta svolgendo in queste ore, sia proprio il fuoriclasse portoghese. Un’operazione dai contorni economici quasi proibitivi ma che assume, di giorno in giorno, un volto più concreto. Possibile, dunque, che il summit tra Massimiliano Allegri ed Andrea Agnelli sia stato fissato per capire anche quali sono i calciatori presenti in rosa da sacrificare per arrivare a CR7.