Calciomercato Juventus, è tutto da scrivere il futuro di Paulo Dybala: con l’arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo, la Joya potrebbe fare la valigia e non mancano le proposte…

Sono ore roventi in casa Juventus in ottica calciomercato. Vi stiamo raccontando ora per ora la trattativa Cristiano Ronaldo, con i bianconeri pronti a regalare a Massimiliano Allegri il fuoriclasse portoghese. Contatti continui con il Real Madrid, con Cr7 che potrebbe sbarcare a Torino già nei prossimi giorni. E non sono da escludere eventuali ripercussioni, soprattutto per quanto riguarda Paulo Dybala…

Arrivato nell’estate 2015 dal Palermo per 40 milioni di euro, l’attaccante argentino è reduce da un’ottima stagione: 22 reti in Serie A, crescita esponenziale che non è passata inosservato a numerosi top club. Accostato alle Merengues negli ultimi mesi, il talento di Laguna Larga è finito nel mirino del Liverpool: secondo quanto riportato dal Daily Express, i Reds sono pronti ad assicurarsi le prestazioni del 10 bianconero. Jurgen Klopp è un suo grande estimatore ed è al lavoro per formulare un’offerta per la Vecchia Signora: da valutare le considerazioni della dirigenza bianconera, che ha sempre blindato Dybala. Ma l’arrivo di Cristiano Ronaldo potrebbe rimescolare le carte in tavola, attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore…