Ultim’ora Sky: «Juve-Ronaldo, segnali positivi da Mendes»

Jorge Mendes atteso in giornata a Milano? Filtra ottimismo dalla Juventus sulla risposta del Real via Mendes

Proseguono le indiscrezioni relative alla trattativa tra Juventus e Real Madrid per Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è in uscita dal Real Madrid anche se le ultime posizioni della proprietà madrilena sembrano chiedere una cifra maggiore rispetto ai 100 milioni di euro previsti. Tuttavia i segnali positivi per la Juventus continuano ad affiorare e anche da innumerevoli fonti diverse. A partire da Sky che nelle ultime ore si è sbilanciata dopo l’equilibrio dei giorni scorsi: secondo Gianluca Di Marzio, infatti, si registrano segnali positivi da Jorge Mendes nella giornata di oggi circa una via d’uscita positiva di Cristiano Ronaldo con il Real Madrid. Un segnale pesante che fa avvicinare sempre di più la Juventus a CR7.

Anche Sportmediaset conferma lo scenario degli ultimi minuti, rilanciando con le voci secondo cui Jorge Mendes è atteso in Italia già nella giornata odierna. Le voci di corridoio dalle stanze del calciomercato parlano di un Mendes in arrivo a Milano, sia per altre trattative, sia per limare alcuni dettagli dell’affare Ronaldo. Oppure per recapitare la richiesta scritta del Real Madrid circa l’offerta da presentare per lasciar partire il campione.