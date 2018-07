Mijatovic svela: «Cristiano Ronaldo-Perez, ecco i motivi dell’addio al Real Madrid»

Dei seri problemi con il presidente Florentino Perez il motivo dell’addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, ecco l’analisi dell’ex dirigente blanco Predrag Mijatovic

Oggi Cristiano Ronaldo sosterrà il primo allenamento da nuovo calciatore della Juventus (LEGGI ANCHE: Juventus: alle 15 inizia l’era Cristiano Ronaldo, fibrillazione per il primo allenamento) ma continuano a tenere banco i motivi che stanno dietro il suo clamoroso addio al Real Madrid. Il fuoriclasse portoghese ha lasciato il Bernabeu dopo nove anni da protagonista e cinque Palloni d’Oro, una possibile spiegazione sulla rottura l’ha fornita l’ex dirigente blanco Predrag Mijatovic ai microfoni di A Bola.

Ecco le parole dell’ex attaccante e direttore sportivo delle Merengues: «Io non credo proprio che l’addio sia il risultato di una decisione presa a caldo. E’ stata la fine di un processo che è terminato con l’addio al Real Madrid. Potrebbe essere dovuto alla strana relazione tra Cristiano Ronaldo e Florentino Perez. Non so di preciso cosa sia successo tra i due, ma dall’esterno sembra che CR7 abbia avuto dei seri problemi e che i due abbiano avuto una relazione complicata».