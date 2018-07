Juventus: alle 15 inizia l’era Cristiano Ronaldo, fibrillazione per il primo allenamento

Primo allenamento Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus: l’appuntamento è per oggi alle 15. Prevista una semplice sgambata per il portoghese, rigorosamente a porte chiuse

L’attesa è finita: Cristiano Ronaldo sta per fare il suo debutto ufficioso da giocatore della Juventus. Oggi nel primo pomeriggio sarà la volta del primo allenamento del portoghese al centro tecnico della Continassa. L’ambiente bianconero è ovviamente in fibrillazione, ma non ci sarà spazio per telecamere e giornalisti: alle ore 15 Ronaldo dovrebbe scendere in campo per una leggera sgambata in compagnia dell’assistente di Massimiliano Allegri – impegnato al momento col resto della squadra nella tournée negli USA – Aldo Dolcetti. La preparazione vera e proprio dell’ex Real Madrid comincerà domani, oggi piuttosto per lui ci sarà modo di ambientarsi e – soprattutto – di ricondizionarsi dopo le settimane di vacanze successiva all’eliminazione dal Mondiale del suo Portogallo.

La prima sgambata di Ronaldo – che dovrebbe svolgerci in massima parte al chiuso, in palestra – sarà comunque sotto lo stretto controllo della security bianconera: l’allenamento sarà rigorosamente a porte chiuse e non ci sarà modo nemmeno per i tifosi già accorsi al di fuori dei cancelli della Continassa di vedere il portoghese, sbarcato ieri a Torino come un capo di Stato, da vicino. Il primo vero contatto di CR7 col pubblico dovrebbe essere soltanto tra quasi due settimane, il 12 agosto nella consueta amichevole Juventus A-Juventus B a Villa Perosa: in quel caso potranno vederlo all’opera cinquemila fortunati possessori di biglietto, mentre tutti gli altri sarà interdetto addirittura l’accesso in paese.