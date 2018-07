Il portoghese è sbarcato a Torino. Oggi inizierà la sua nuova avventura. Cristiano Ronaldo casa Torino: tutte le informazioni

Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino ieri, attorno alle 19.20, all’aeroporto di Caselle. Accoglienza da capo di Stato con 6 macchine ad attenderlo. Il giocatore inizierà quest’oggi la sua nuova avventura con la maglia della Juventus e si fa un gran parlare della sua nuova casa torinese. Secondo La Gazzetta dello Sport, il fenomeno portoghese avrebbe deciso di non abitare a La Madria (residenza stupenda ma arredata in uno stile non moderno e lontano dal mondo di CR7) ma avrebbe scelto di abitare vicino alla Gran Madre, in zona centrale, a due passi dall’abitazione di John Elkann.

La casa è immersa in un bosco che la rende praticamente invisibile ma allo stesso tempo è vicina al centro e pare sia stato proprio questo ad aver conquistato sin da subito Cristiano Ronaldo. Da lassù è possibile godere di una vista straordinaria con le colline da una parte e il fiume dall’altra. La curiosità è che da qualche giorno è impossibile avvicinarsi alla villa in questione con la sicurezza che blocca il passaggio dei curiosi all’imbocco della stradina privata che porta fino ai cancelli d’ingresso. La casa è alle spalle della Gran Madre, uno dei luoghi simboli di Torino, a pochi passi dalla residenza di John Elkann.

Non c’è ancora nulla di ufficiale ma pare che Cristiano abbia fatto ormai la sua scelta. Due ville con due ingressi e un immenso giardino, tutto naturalmente protetto da telecamere e siepi. Pare che Cristiano se ne sia innamorato sin da subito, avendo rivisto nella sua nuova casa, la vecchia abitazione di Madrid. Ronaldo ama le comodità e la modernità: le due residenze sono nuove e più vicine ai sui gusti rispetto alle soluzioni proposte alla Mandria. CR7 ha trovato lo spazio per palestra e piscina. Sul tetto si vedono anche dall’esterno un solarium e un salotto con poltrone e divanetti. Il giocatore, insieme ai figli e alla fidanzata Giorgina, si dovrebbero trasferire in una delle due ville, l’atra servirebbe principalmente a garantire al campione una privacy totale, per non avere vicini impiccioni. I 31 milioni a stagione servono anche a questo!