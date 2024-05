Il Torino inaugurerà il centro sportivo Robaldo il 4 maggio 2024, ecco il programma nel giorno della commemorazione dei caduti di Superga



‘Sembrava impossibile ma ce l’abbiamo fatta’. Sì, è una frase senz’ombra di dubbio inflazionata e caricaturale, ma mai come in questa occasione può addirsi a pennello alla situazione che sta attraversando il Torino. Perché malgrado i dubbi (tanti) e anche qualche malumore (aprioristico), il Robaldo sarà effettivamente pronto per il 4 maggio 2024. O per lo meno, una prima parte dell’ambizioso progetto del campo sportivo, futura casa delle giovanili granata.

Tutto nasce il 15 dicembre 2023, quando in una conferenza stampa organizzata per l’occasione, il patron Urbano Cairo aveva annunciato l’inizio dei lavori per la riqualificazione dell’impianto. L’obiettivo, o per meglio dire il sogno, era appunto quello di pianificare il taglio del nastro in una data simbolica per la storia della società calcistica piemontese. Quella dedicata alla commemorazione dei caduti di Superga.

Come da programma, la promessa è stata mantenuta. Il prossimo sabato sarà infatti di scena un match di esibizione dei bambini dell’attività di base intorno alle 10.30 del mattino. Ancora da capire le modalità per l’accesso al pubblico invece, e se la gara simbolica vedrà il coinvolgimento dei sostenitori granata in un ‘porte aperte’. Quel che è certo è che un nuovo piccolo-grande mattone per la storia del Torino è stato posizionato. Dopo innumerevoli rimandi e procrastinazioni finalmente il Robaldo – che verrà ultimato entro il 2025 – ha imboccato il percorso opportuno per ritornare al fulgore che merita.

Credits foto: Torino Football club