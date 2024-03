Torino, il Robaldo cresce: i lavori ad un mese dal 4 maggio - VIDEO

Continuano i lavori al Centro Robaldo, questo il cantiere della nuova casa del Torino a poco più di un mese dall’inaugurazione del 4 maggio

Il Torino (calcio) rafforza il suo legame con Torino (città): il Robaldo ne è la prova tangibile. Proseguono senza sosta i lavori nel Centro Sportivo che trova ubicazione presso strada Castello di Mirafiori, localizzato nella zona sud del capoluogo piemontese. Presto, quello che fino a poco tempo fa non era altro che un lembo di terra inagibile, sarà la casa delle giovanili granata. Un progetto ambizioso, come lo è d’altronde la data auspicata per la sua inaugurazione: il 4 maggio 2024, per poi completare l’intero programma entro il 2025.

Per comprendere meglio la genesi del Robaldo occorre però riavvolgere il nastro al 15 dicembre 2023, quando presso il Circolo della Stampa il Presidente del Torino Urbano Cairo, insieme al Sindaco Lo Russo e il Consigliere di Amministrazione Paolo Bellino, palesavano ai cronisti il concept progettuale dietro il Centro Sportivo. Primo pilastro del più ampio disegno di riqualifica di una corposa fetta della Circoscrizione 2 per altro.

L’impianto si prospetta all’avanguardia, capace di coniugare le esigenze della società sportiva, così come il rispetto dell’ambiente nelle sue funzioni (sarà con ogni probabilità a emissioni zero per i cicli di climatizzazione). Nei 4 campi che verranno edificati – dei quali ben tre a misura regolamentare – avrà invece modo di allenarsi il settore giovanile del Torino: dall’Under 12 alla Primavera.

La speranza infine, come confessato dal patron alessandrino nell’occasione, è quella di inaugurare la cittadella dei piemontesi con una partita prefissata nel giorno simbolico del 4 maggio 2024, per poi concludere i lavori nell’arco dell’anno successivo. Ecco quindi lo stato del cantiere, nel video realizzato da Calcionews24 in data 31 marzo.