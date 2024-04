Juve Rabiot, incontro con la madre-agente per il rinnovo: c’è l’OFFERTA, ma il francese prende tempo!

La Juve incontra la madre e agente di Adrien Rabiot per discutere il rinnovo: l’offerta bianconera e la posizione del cenrocampista

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sabato a margine della partita contro il Milan, Cristiano Giuntoli ha incontrato la mamma-agente di Adrien Rabiot, Veronique. La Juve, però, non ha ancora presentato una vera e propria offerta per il rinnovo e la trattativa è ancora in stand by.

Per il club bianconero sarà difficile ripetere l’ultima operazione da circa 7,5 milioni di euro netti all’anno per più stagioni. E Rabiot stavolta non si accontenterà di un annuale. La palla passa ora al giocatore.

