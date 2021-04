Calciomercato Juventus, Genova nel mirino: Audero o Perin per la porta

Calciomercato Juventus: i bianconeri starebbero pensando a uno tra Audero e Perin per la porta

La Juventus riflette sul post Gigi Buffon e tiene gli occhi puntati su quello che succede a Genova. Sono Mattia Perin ed Emil Audero nel mirino di mercato della dirigenza bianconera: entrambi i portieri infatti hanno già gravitato nell’orbita della Juventus. Il primo è ancora di proprietà, ma in prestito al Genoa; il secondo è cresciuto nel settore giovanile ed è ancora in essere una prelazione in favore della Juventus in caso di cessione.

La scelta del club bianconero sarebbe più orientata sul far tornare dal prestito Perin, ma sul portiere c’è l’interesse molto forte dell’Atalanta per il post Gollini e, naturalmente, la volontà del Genoa di tenerselo un’altra stagione. Meno concreta la pista che porterebbe ad Audero, che ha appena rinnovato e che presupporrebbe una spesa tra i 15-20 milioni di euro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Sampdoria non si metterebbe di traverso qualora il portiere chiedesse di essere ceduto per dovere morale nei confronti di Audero.