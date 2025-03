Calciomercato Juventus, Giuntoli preparar il doppio colpo in attacco per la prossima stagione: ecco i nomi sul taccuino del ds bianconero

Calciomercato Juventus, Giuntoli prepara il doppio colpo in attacco per la prossima stagione: ecco i due nomi sul taccuino di Giuntoli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, in vista della prossima finestra estiva di calciomercato, il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli starebbe studiando la fattibilità di una doppia operazione per portare in bianconero Randal Kolo Muani e Victor Osimhen.

L’unico vero scoglio per la riuscita della doppia operazione sarebbe la qualificazone alla prossima edizione alla prossima Champions League. Per Kolo Muani l’idea è quella di prolungare il prestito per evitare di sborsare subito i 50 milioni di euro richiesti dai parigini. L’arrivo di Osimhen, invece, è legato alla cessione di Vlahovic. Le alternative sono David, Sesko e Omorodion.