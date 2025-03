Calciomercato Juventus, Giuntoli si muove per rinforzare le fasce: occhio a due terzini della Serie A

Calciomercato Juventus, Giuntoli si sta muovendo per rinforzare le fasce in vista della prossima sessione estiva: i nomi dei terzini accostati ai bianconeri

Il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli si sta già muovendo per rinforzare la rosa bianconera in vista della prossima sessione estiva di calcomercato. Il Ds della Juventus sta continuando a lavorare per rinforzare le corsie dopo il forte interesse del Manchester City per Andrea Cambiaso nell’ultima sessione invernale di calciomercato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, il numero 27 potrebbe lasciare i bianconeri in estate, così Giuntoli per rimpiazzarlo avrebbe messo gli occhi su Tchatchoua, del Verona, e Zanoli, del Genoa. Tchatchoua sfierà i bianconeri proprio nel monday nught di domani mentre Zanoli è un pallino di Giuntoli che lo portò al Napoli tre stagioni fa.