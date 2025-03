Calciomercato Juventus, il vice presidente del Galatasaray su Osimhen: «Victor ama il club. Ci sono 5 top club interessati a lui»

Calciomercato Juventus, l’annuncio del vice presidente del Galatasaray Abdullah Kavukcu sul futuro di Victor Osimhen. Le parole

Il vice presidente del Galatasaray, Abdullah Kavukcu, è intervenuto ai microfoni di Fanatik ed ha parlato del futuro di Victor Osimhen. L’attaccante è stato più volte accostato alla Juventus, ma il dirigente del club giallorosso ha voluto spegnare le voci su un possibile addio del giocatore nigeriano. A seguire le sue parole.

PAROLE – «A gennaio si diceva che sarebbe andato via, ma è rimasto. Ama molto il Galatasaray. Mentre puntiamo al titolo, non abbiamo ancora parlato direttamente con Victor. Non ha senso discutere di questo ora. Il Galatasaray è un club molto grande: se non fosse grande, Victor non sarebbe venuto. Il trasferimento di Victor non è un sogno, non dobbiamo ingigantirlo. Osimhen ci comunicherà la sua decisione ad aprile – ha dichiarato Kavukcu -. Attualmente, anche le cinque grandi squadre del mondo sono interessate a lui».