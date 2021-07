Calciomercato Juventus, nuovo incontro per Locatelli: i dettagli

Locatelli Juve: in agenda un nuovo incontro col Sassuolo. Tutti i dettagli legati al futuro del centrocampista

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni è in programma un nuovo appuntamento tra Juve e Sassuolo per discutere del futuro di Manuel Locatelli. Il centrocampista classe ’98 è in vacanza post Europeo, e la sua speranza è quella di non ricominciare con il club neroverde.

Pronostico logico: chiusura in 7-10 giorni per una cifra non lontana dai 35 milioni di euro, bonus compresi. Il pagamento pluriennale non sarà un problema.

