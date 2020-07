Calciomercato Juventus, interesse per Adama Traore del Wolverhampton

Secondo quanto riportato da ESPN, la Juventus sarebbe interessata all’acquisto di Adama Traore in forza al Wolverhampton

Per la prossima sessione di mercato la Juventus ha messo gli occhi sull’esterno offensivo del Wolverhampton, Adama Traore.

La società bianconera non è l’unica ad essere interessata al giocatore spagnolo di origini maliane. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Barcellona, proprio la sua ex squadra. Il suo attuale club, il Wolverhampton, valuta Traore ben 80 milioni di sterline: una cifra per ora ritenuta proibitiva.