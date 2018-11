I bianconeri seguono con interesse la situazione realtiva a Jordi Alba: il terzino del Barcellona è in scadenza nel 2020 e non rinnoverà

La Juventus, complice la situazione di stallo nel rinnovo di Alex Sandro, si cautela e non smette si seguire con interesse la vicenda Jordi Alba. Il terzino sinistro del Barcellona, infatti, è in scadenza nel 2020, e finora il club azulgrana non gli ha ancora proposto il rinnovo. Per i bianconeri questa potrebbe rappresentare la classica occasione per portarsi a casa un ottimo giocatore, senza, però, svenarsi dal punto di vista finanziario. Il Barcellona, infatti, pur di non perdere a zero il proprio difensore, potrebbe aprire a una trattativa dai costi contenuti.