Marchisio, rifiutata un’offerta del Montreal Impact

Calciomercato Juventus, Claudio Marchisio ha rifiutato un’importante offerta del Montreal Impact

Calciomercato Juventus, Claudio Marchisio ha detto ‘no’ ad un’importante offerta arrivatagli dal Montreal Impact circa due mesi fa. Come raccolto in esclusiva da Juventus News 24, le ragioni del rifiuto del centrocampista bianconero non sarebbero state dettate da motivi economici, ma da questioni primariamente di progetto (clicca per saperne di più).

Il giocatore della Juventus, in scadenza di contratto nel 2020, dopo aver rifiutato anche le avances del Bayern Monaco, pare determinato a voler chiudere la sua carriera col club bianconero: dopo un’annata non positiva, a fine stagione potrebbe esserci un incontro decisivo con l’ad Marotta per chiarire definitivamente la situazione.