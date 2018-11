Rashford nel mirino della Juventus: è in scadenza 2020 con lo United

Calciomercato Juventus, ipotesi Marcus Rashford per l’attacco: l’inglese è in scadenza 2020 con il Manchester United

Lanciato in prima squadra da Josè Mourinho, Marcus Rashford ha conquistato il Manchester United e la Nazionale inglese. Attaccante di belle speranze, il britannico è in scadenza 30 giugno 2020 con i Red Devils ma non è stato ancora raggiunto un accordo per il rinnovo.

E i top club europei sono in agguato: secondo quanto riporta l’edizione odierna il Times, il centravanti è finito nel mirino della Juventus. Fabio Paratici è un suo grande estimatore, ma deve fare i conti con la concorrenza del Real Madrid: Perez sarebbe infatti pronto a mettere sul piatto decine di milioni per assicurarsi le sue prestazioni.