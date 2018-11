Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: maxi offerta per Ramsey

La Juventus, secondo la stampa inglese, sarebbe piombata sul centrocampista Aaron Ramsey in scadenza con l’Arsenal

La finestra di calciomercato invernale si avvicina e le società scalpitano per portare a termine le operazioni giuste e rinforzare le rispettive rose. Anche la Juventus, regina del mercato estivo, sta riflettendo sulle prossime mosse da mettere in atto e uno degli obiettivi bianconeri sembra quello di rinforzare il centrocampo. Il sogno rimane il ritorno del centrocampista francese del Manchester United Paul Pogba, ma sembra che la Vecchia Signora sia interessata ad un altro giocatore della Premier League. Secondo quanto riporta The Mirror, i bianconeri sono piombati su Aaron Ramsey dell’Arsenal.

Il gallese, seguito da diversi club tra cui il Milan, è in scadenza di contratto (giugno 2019) e la Juventus vorrebbe piazzare l’ennesimo colpo a parametro zero. Secondo il tabloid britannico quello della società piemontese è più di un interesse dato che è stato già proposto al centrocampista classe 1990 un maxi ingaggio da circa 10 milioni di euro a stagione.