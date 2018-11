Clamorosa indiscrezione proveniente dall’Inghilterra: Pogba ha detto sì alla Juventus, vuole tornare a Torino

Il ritorno alla Juventus di Pogba è più di una semplice voce. Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, infatti, il centrocampista francese ha detto sì ai bianconeri per tornare a Torino. Nonostante nelle ultime dichiarazioni il Polpo abbia dichiarato di essere felice al Manchester United e di aver ricucito i rapporti con Mourinho, il suo desiderio è quello ritornare in famiglia, così ha definito la Juventus.

Paratici, che ha detto di voler molto bene al ragazzo, non vuole farsi sfuggire l’opportunità e non è escluso un tentativo già a gennaio. Le nuove regole Uefa permetterebbero a Pogba di indossare la maglia bianconera in Champions e il francese rafforzerebbe un reparto che visti i recenti infortuni è ridotto all’osso.