Calciomercato Juventus: spunta un nome nuovo per rinforzare la difesa! Può arrivare dall’Inghilterra. Di chi si tratta e cosa sta succedendo

La Juventus ha rotto gli indugi. La priorità di questa sessione invernale è regalare a Luciano Spalletti un padrone assoluto per la corsia destra e il nome cerchiato in rosso sul taccuino di Comolli e Ottolini è quello di Noussair Mazraoui. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera ha impresso una brusca accelerata alla trattativa, fiutando l’occasione di mercato proveniente dall’Inghilterra. L’esperto laterale del Manchester United, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la maglia del Marocco, vive infatti una situazione da separato in casa a Old Trafford.

A spingere Mazraoui verso l’addio è lo scarso utilizzo riservatogli dalla gestione tecnica dei Red Devils. Sotto la guida di Ruben Amorim (esonerato), l’ex Ajax è finito ai margini del progetto. I numeri sono impietosi: appena 9 presenze e una miseria di 443 minuti giocati in stagione. Un minutaggio inaccettabile per un giocatore che ha messo nel mirino il prossimo Mondiale del 2026 e che necessita di continuità per arrivare all’appuntamento iridato al top della forma. La Juventus, che aveva già sondato il terreno a fine agosto, è pronta a sfruttare questo malcontento.

Il jolly perfetto per Spalletti

Dal punto di vista tattico, Mazraoui rappresenta l’innesto ideale per il calcio propositivo di Spalletti. Terzino tecnico, rapido e abile nel palleggio (scuola Ajax), il marocchino offre una duttilità straordinaria: pur essendo un destro naturale, in Nazionale ha imparato a dominare anche la fascia sinistra per convivere con Hakimi. Una doppia soluzione che permetterebbe al tecnico di Certaldo di avere un’arma in più nelle rotazioni difensive.

Le tempistiche e il piano B

La trattativa entrerà nel vivo solo al termine dell’avventura del Marocco in Coppa d’Africa. Nel frattempo, Comolli tiene calda una pista alternativa di lusso: Sacha Boey. Il terzino francese del Bayern Monaco, altro esubero eccellente di questa finestra di mercato, resta sotto stretta osservazione qualora l’affare con lo United dovesse complicarsi.