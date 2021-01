Calciomercato Juventus, Milik non tramonta: nuovo contatto

Milik-Juventus è una pista che non tramonta mai, per gennaio o giugno: nuovo contatto in programma con l’entourage dell’attaccante polacco

La Juventus non ha ancora accantonato l’idea di acquistare Arkadiusz Milik, da sempre il primo nome nella lista di Paratici. Sarebbe il profilo perfetto per completare l’attacco in vista della stagione 2021-22.



Ma i 15 milioni richiesti a gennaio dal Napoli sono troppo per un giocatore in scadenza e fuori rosa. Resta la speranza che De Laurentiis possa cedere alla fine e liberarlo a una cifra più bassa. La prossima settimana è previsto un contatto tra la Juventus e l’entourage per valutare la situazione e confermare l’interesse bianconero in vista della prossima stagione. Occhio alla concorrenza dell’Atletico Madrid, che sembra però altrettanto restio a spendere certe cifre. Lo scrive Tuttosport.