Kean, ipotesi Turchia: Galatasaray sul baby bianconero

Calciomercato Juventus, ipotesi Turchia per Moise Kean: il Galatasaray sta pensando al baby attaccante bianconero

Poco utilizzato da Massimiliano Allegri, Moise Kean potrebbe dare l’addio alla Juventus nella sessione di mercato di gennaio. Il baby attaccante è seguito da numerosi club, pronti ad assicurarsi le sue prestazioni a titolo temporaneo, e l’ultima tentazione arriva dalla Turchia…

Secondo quanto riporta il portale Fanatik, il Galatasaray è pronto ad avviare i contatti con la dirigenza juventino per discutere l’acquisto in prestito dell’ex Verona: pronti 1,5 milioni di euro. Non sono state definite le modalità precise dell’operazione, ma sono attesi aggiornamenti in tal senso nelle prossime settimane…