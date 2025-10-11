Calciomercato Juventus: fascia destra da rifare, l’obiettivo per gennaio e quello per giugno. Alberto Costa e Joao Mario poi non hanno convinto

La rivoluzione della fascia destra della Juventus, iniziata in estate con le cessioni di Nico Gonzalez, Alberto Costa e Nicolò Savona, è tutt’altro che conclusa. Quello che è stato un “anno zero” per la corsia di destra potrebbe presto vivere un’evoluzione, perché il principale obiettivo del mercato di gennaio sarà, ancora una volta, un esterno difensivo per rinforzare la rosa di Tudor.

L’obiettivo per gennaio: Nahuel Molina

Gli occhi della dirigenza bianconera sono puntati su un profilo di caratura internazionale, un giocatore che conosce già bene la Serie A e che ha un disperato bisogno di giocare per non perdere il suo status nella nazionale argentina: Nahuel Molina. Campione del mondo con la Selección di Scaloni, l’ex Udinese sta vivendo un momento complicato all’Atlético Madrid.

Il suo contratto scade nel 2027, ma non è una prima scelta nelle gerarchie di Diego Pablo Simeone. I numeri parlano chiaro: appena 108 minuti in cinque presenze in Liga e 44 in due apparizioni in Champions League, con una sola partita da titolare. Troppo poco per un giocatore che vuole rimanere nei pensieri del suo CT e tornare a essere protagonista. La chiave per un suo approdo a Torino potrebbe essere un prestito oneroso fino a fine stagione. Questa formula permetterebbe alla Juve di puntellare il reparto con un giocatore di esperienza e carisma, per poi valutare con calma in estate il da farsi, considerando che a quel punto Molina sarebbe a un solo anno dalla scadenza.

Le lacune attuali e il fallimento dello scambio

La necessità di intervenire è resa evidente dalle difficoltà attuali. Lo scambio estivo che ha portato Alberto Costa a Torino e João Mário al Porto non ha dato i frutti sperati. Mentre il portoghese sta brillando con Farioli (già quattro assist), Costa non è mai riuscito a imporsi come titolare, finendo persino dietro a un Kalulu adattato in un ruolo non suo. Anche l’opzione Edon Zhegrova non convince appieno, essendo un giocatore più offensivo e un jolly adattabile in più ruoli, ma non uno specialista difensivo.

Il piano per il futuro: Brooke Norton-Cuffy

Se Molina rappresenta la soluzione per l’immediato, per il futuro la Juventus sta seguendo con enorme interesse un altro profilo: Brooke Norton-Cuffy. Il ventunenne inglese, prelevato dal Genoa dall’Arsenal per una cifra irrisoria (1 milione più bonus), si sta mettendo in luce nonostante l’inizio difficile della squadra di Vieira. La sua prestazione contro il Napoli, con l’assist per il gol di tacco di Ekhator, ha impressionato gli osservatori. Lo scrive il Corriere dello Sport.

La Juve lo ha già seguito in diverse partite e ha avviato contatti con il suo entourage. La sua valutazione ha già superato i 10 milioni di euro e, pur sapendo che una cessione a gennaio è quasi impossibile, i bianconeri lo hanno cerchiato in rosso per la prossima estate. Su di lui è forte anche l’interesse dell’Olympique Marsiglia. La strategia è chiara: una soluzione di esperienza subito, e una totale rivoluzione della fascia tra un anno, sulla falsariga di quanto già accaduto.