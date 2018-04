Digne per il dopo Alex Sandro: Juventus pronta all’assalto

Calciomercato Juventus, per la fascia sinistra l’obiettivo è Lucas Digne: l’esterno del Barcellona è il primo nome per il dopo Alex Sandro

E’ tutto da scrivere il futuro di Alex Sandro e la Juventus è alla ricerca di alternative. L’esterno brasiliano è finito nel mirino dei top club europei, in particolare di Chelsea e Manchester United, e a fine stagione potrebbe dare l’addio a Torino. La dirigenza bianconera non vuole farsi cogliere impreparata e il suo sostituto potrebbe arrivare dalla Spagna: parliamo di Lucas Digne.

Ex Roma, il laterale mancino non è un considerato un titolare dal tecnico del Barcellona Ernesto Valverde e a fine stagione potrebbe fare la valigia. In scadenza 30 giugno 2021, il classe 1993 cerca un’opportunità da protagonista e la dirigenza bianconera apprezza molto le sue qualità. Un’operazione che resta comunque complicata, con la dirigenza blaugrana che stima il francese ed è pronta a blindarlo con la promessa di trovare più spazio il prossimo anno. L’alternativa per la Juve resta Jonas Hector, in uscita dal Colonia.