Calciomercato Juventus, niente rivoluzioni: un nome in cima alla lista di Paratici

Calciomercato Juventus: non ci saranno rivoluzioni in estate. Paratici ha un nome in cima alla lista degli acquisti

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulle possibili scelte future di calciomercato della Juventus. Secondo La Rosea, in estate non dovrebbero esserci rivoluzioni, né acquisti pluri-milionari, dando fiducia a quei giovani che si sono ben inseriti nell’ambiente bianconero: Matthijs de Ligt, Federico Chiesa, Weston McKennie, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur, Merih Demiral, Arthur.

Il primo nome, invece, per rinforzare la rosa dovrebbe essere quello di Manuel Locatelli: non costa poco ma è un pallino di Andrea Pirlo. Prima però servirà pensare alle decisioni strategiche sui giocatori in rosa: servirà prendere una decisione su Alvaro Morata: può rinnovare il prestito per un anno a 10 milioni, acquistarlo per 35 milioni o lasciarlo tornare a Madrid.