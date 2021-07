Calciomercato Juventus, non c’è solo Locatelli per il centrocampo

Mercato Juventus, non solo Locatelli: altri due nomi nel mirino a centrocampo per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione

È Manuel Locatelli il principale obiettivo della Juve per rinforzare il proprio centrocampo. Concluso l’Europeo, Cherubini incontrerà nuovamente l’ad del Sassuolo Carnevali per approfondire il discorso relativo al centrocampista classe ’98.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, non è lui l’unico nome in mediana. Restano vive, infatti, due alternative, che portano a Miralem Pjanic, in uscita dal Barcellona (anche in prestito) e Leandro Paredes, centrocampista del Psg.